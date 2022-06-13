"Милан" нацелился на звезду чемпионата Бельгии

Фото: твиттер Шарля Де Кетеларе/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Брюгге" и сборной Бельгии Шарлю Де Кетелару, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний Де Кетеларе провел за "Брюгге" 49 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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