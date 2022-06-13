"Милан" нацелился на звезду чемпионата Бельгии
Фото: твиттер Шарля Де Кетеларе/Автор неизвестен
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Брюгге" и сборной Бельгии Шарлю Де Кетелару, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне 21-летний Де Кетеларе провел за "Брюгге" 49 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
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|2
|Гент
|29
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|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
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|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20