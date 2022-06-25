"Милан" нацелился на Зиеша

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"Милан" нацелился на Зиеша

Фото: инстаграм Зиеша\Автор неизвестен

Полузащитник "Челси" Хаким Зиеш все ближе к уходу из команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 29-летний марокканец не собирается оставаться в стане "аристократов".

По данным источника, футболистом активно интересуется "Милан", который уже вступил в переговоры с представителями футболиста по поводу возможного трансфера.

Трансферу мешает зарплата Зиеша, который в Англии зарабатывает 5 миллионов фунтов в год. Итальянский клуб не готов столько платить.

В прошлом сезоне Зиеш забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за лондонскую команду.

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