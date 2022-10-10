"Милан" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

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"Милан" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Натана Аке/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" и сборной Нидерландов Натану Аке, сообщает Football-Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Минувшим летом игрока пытался купить "Челси", но трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 27-летний Аке провел за "Манчестер Сити" восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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