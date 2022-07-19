"Милан" нацелился на Пьянича

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

"Милан" планирует подписать полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в то же время "Барселона" не рассчитывает на 32-летнего футболиста и ищет возможность для его продажи.

Как известно, предыдущий сезон Пьянич провёл в аренде в "Бешикташе". Футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Турции и отдал две результативные передачи.

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