"Милан" нацелился на Пьянича

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"Милан" нацелился на Пьянича

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

"Милан" планирует подписать полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в то же время "Барселона" не рассчитывает на 32-летнего футболиста и ищет возможность для его продажи.

Как известно, предыдущий сезон Пьянич провёл в аренде в "Бешикташе". Футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Турции и отдал две результативные передачи. 

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