"Милан" нацелился на итальянского таланта

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"Милан" нацелился на итальянского таланта

Фото: твиттер Фабиано Паризи/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к левому защитнику "Эмполи" и молодежной сборной Италии Фабиано Паризи, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, "россонери" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний Паризи провел за "Эмполи" девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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