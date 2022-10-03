"Милан" нацелился на итальянского таланта
Фото: твиттер Фабиано Паризи/Автор неизвестен
"Милан" проявляет интерес к левому защитнику "Эмполи" и молодежной сборной Италии Фабиано Паризи, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, "россонери" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 21-летний Паризи провел за "Эмполи" девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|62
|3
|Интер Милан
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Кальяри
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|Сассуоло
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|Фиорентина
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|Торино
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|Сампдория
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|Дженоа
|26
|25
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|Лечче
|27
|25
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|18
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|Брешия
|27
|17