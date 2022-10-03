"Милан" нацелился на итальянского таланта

Фото: твиттер Фабиано Паризи/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к левому защитнику "Эмполи" и молодежной сборной Италии Фабиано Паризи, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, "россонери" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний Паризи провел за "Эмполи" девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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