"Милан" нацелился на бельгийского таланта из Бундеслиги

Фото: твиттер Астера Вранкса/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Вольфсбурга" Астеру Вранксу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. "Волки" согласны отдать игрока в аренду, но с правом выкупа за 13 миллионов евро. "Милан" пытается снизить цену до 11,5 миллионов.

19-летний Вранкс выступает за "Вольфсбург" с 2021 года. Всего он провел за клуб 29 матчей и забил два гола.

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