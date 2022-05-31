"Милан" может купить Гетце

Фото: твиттер Марио Гетце/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к немецкому полузащитнику ПСВ Марио Гетце, сообщает журналист Патрик Бергер в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около пяти миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Бенфика".

В завершившемся сезоне 29-летний Гетце провел за ПСВ 52 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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