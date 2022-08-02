"Милан" купил бельгийского таланта за 32 млн евро
Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Брюгге" и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе.
Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2027 года.
21-летний де Кетеларе выступал за "Брюгге" с 2019 года. Всего он провел за клуб 120 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 20 результативных передач. За сборную Бельгии сыграл восемь матчей и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20