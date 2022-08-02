"Милан" купил бельгийского таланта за 32 млн евро

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"Милан" купил бельгийского таланта за 32 млн евро

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Брюгге" и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе.

Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2027 года.

21-летний де Кетеларе выступал за "Брюгге" с 2019 года. Всего он провел за клуб 120 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 20 результативных передач. За сборную Бельгии сыграл восемь матчей и забил один гол.

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