"Милан" и "Атлетико" поборются за лидера "Лиона"
Фото: твиттер Уссема Ауара/Автор неизвестен
"Милан" и "Атлетико" проявляют интерес к полузащитнику "Лиона" и сборной Франции Уссему Ауару, сообщает журналист журналист Foot Mercato Санти Ауна в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский и испанский клубы намерены подписать футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Севильи" и "Бетиса".
В нынешнем сезоне 24-летний Ауар провел за "Лион" один матч.
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