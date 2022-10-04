"Милан" и "Атлетико" поборются за лидера "Лиона"

Фото: твиттер Уссема Ауара/Автор неизвестен

"Милан" и "Атлетико" проявляют интерес к полузащитнику "Лиона" и сборной Франции Уссему Ауару, сообщает журналист журналист Foot Mercato Санти Ауна в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский и испанский клубы намерены подписать футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Севильи" и "Бетиса".

В нынешнем сезоне 24-летний Ауар провел за "Лион" один матч.

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