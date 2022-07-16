"Милан" хочет подписать Вейналдума

Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен

"Милан" активно ведет переговоры по поводу трансферу двух футболистов.

В частности, чемпион Италии хочет арендовать защитника "Тоттенхэма" Джафета Тангангу, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Кроме того, "Милан" рассматривает возможность сделать предложение о трансфере хавбеку "ПСЖ" Джорджиньо Вейналдуму, который заявил о планах уйти из парижского клуба.

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