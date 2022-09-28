"Милан" готовит новый контракт ветерану сборной Франции
Фото: инстаграм Оливье Жиру/Автор неизвестен
Форвард сборной Франции Оливье Жиру может продлить контракт с итальянским "Миланом".
Как сообщает журналист Даниэле Лонго, чемпион Италии уже подготовил предложение о продлении соглашения с 35-летним французским форвардом.
Новое соглашение будет рассчитано до июня 2024 года.
Жиру выступает в Италии с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в семи матчах итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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|Рома
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|26
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|7
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|27
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
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|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
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