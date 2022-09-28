"Милан" готовит новый контракт ветерану сборной Франции

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"Милан" готовит новый контракт ветерану сборной Франции

Фото: инстаграм Оливье Жиру/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Оливье Жиру может продлить контракт с итальянским "Миланом".

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, чемпион Италии уже подготовил предложение о продлении соглашения с 35-летним французским форвардом.

Новое соглашение будет рассчитано до июня 2024 года.

Жиру выступает в Италии с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в семи матчах итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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