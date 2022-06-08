"Милан" договорился с Санчешом об условиях контракта

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"Милан" договорился с Санчешом об условиях контракта

Фото: твиттер Санчеша\Автор неизвестен

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш заинтересовал чемпиона Италии "Милан".

По информации журналиста Фабрицио Романо, миланский клуб уже даже согласовал контракт с игроком сборной Португалии. Теперь же осталось договориться клубам о сумме трансфера.

Действующий контракт 24-летнего португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В сезоне-2021/22 Санчеш провел за "Лилль" 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.

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