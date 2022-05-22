"Милан" догнал "Интер" по числу чемпионских титулов в Серии А

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"Милан" догнал "Интер" по числу чемпионских титулов в Серии А

"Милан" догнал "Интер" по числу чемпионских титулов в национальном чемпионате.

Оба миланских клуба становились победителями в Серии А по 19 раз. Чаще чемпионом становился только туринский "Ювентус" (36).

Стоит отметить, что "Милан" завоевал чемпионский титул впервые за последние 11 лет.

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