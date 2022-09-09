"Милан" близок к продлению контракта с еще одним основным игроком

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"Милан" близок к продлению контракта с еще одним основным игроком

Фото: твиттер Сандро Тонали/Автор неизвестен

"Милан" близок к продлению контракта с полузащитником Сандро Тонали, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2027 года. Зарплата игрока вырастет до 2,8 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 22-летний Тонали провел за "Милан" пять матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Ранее "Милан" продлил контракт с полузащитником Раде Круничем.

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