"Милан" близок к продлению контракта с еще одним основным игроком
Фото: твиттер Сандро Тонали/Автор неизвестен
"Милан" близок к продлению контракта с полузащитником Сандро Тонали, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2027 года. Зарплата игрока вырастет до 2,8 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 22-летний Тонали провел за "Милан" пять матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Ранее "Милан" продлил контракт с полузащитником Раде Круничем.
Не пропустите: "Милан" не сумел победить в 1-м туре Лиги чемпионов. | https://dailysports.net
главное
-
Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров в истории "Динамо" Киев
-
Матчи следующего тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II
-
Матч "Шахтер" - "Селтик" в Лиге чемпионов могут перенести
-
Полузащитник киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы
-
Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Лента новостей
-
Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от Поттера, который возглавил "Челси"
-
"Барселона" наконец-то договорилась о новом контракте с одним из главных талантов клуба
-
Капелло назвал лучшего итальянского тренера в истории
-
Вратарь "Манчестер Юнайтед" перешел в топ-клуб Чехии
-
В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду
-
Хвича Кварацхелия получил солидную награду в Италии
-
"Наполи" теряет одного из лидеров
-
В дортмундской "Боруссии" рассказали, как Холанд стал проблемой для клуба
-
"Милан" близок к продлению контракта с еще одним основным игроком
-
Мбаппе назвал худший момент в своей карьере
-
Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров в истории "Динамо" Киев
-
"Рух" неожиданно обыграл лидера чемпионата Украины
-
Матчи следующего тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II
-
В УЕФА ответили на вопрос об участии России в отборе к Евро-2024
-
На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем
-
Матч "Шахтер" - "Селтик" в Лиге чемпионов могут перенести
-
Вратарь сборной Украины получил травму в матче за "Динамо"
-
Давид Силва подшутил над "МЮ" после победы в Лиге Европы
-
Полузащитник киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17