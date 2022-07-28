"Милан" близок к покупке Зиеша за небольшую сумму

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"Милан" близок к покупке Зиеша за небольшую сумму

Фото: твиттер Хакими Зиеша/Автор неизвестен

Марокканский полузащитник "Челси" Хаким Зиеш близок к переходу в "Милан", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб согласился продать футболиста за 10-11 миллионов евро. Африканец готов сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. Впрочем, ради перехода ему придется пойти на снижение зарплаты.

В прошлом сезоне 29-летний Зиеш провел за "Челси" 44 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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