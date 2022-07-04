"Милан" близок к покупке хавбека сборной Бельгии

Фото: твиттер Шарля де Кетеларе/Автор неизвестен

Полузащитник "Брюгге" и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе близок к переходу в "Милан", сообщает MilanNews.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в ближайшие дни. Сумма возможного трансфера не разглашается.

В прошлом сезоне 21-летний де Кетеларе провел за "Брюгге" 49 матчей, забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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