"Милан" близок к покупке хавбека сборной Бельгии

Теги клуб брюггемиланшарль де кетеларе

"Милан" близок к покупке хавбека сборной Бельгии

Фото: твиттер Шарля де Кетеларе/Автор неизвестен

Полузащитник "Брюгге" и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе близок к переходу в "Милан", сообщает MilanNews.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в ближайшие дни. Сумма возможного трансфера не разглашается.

В прошлом сезоне 21-летний де Кетеларе провел за "Брюгге" 49 матчей, забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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