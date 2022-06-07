"Милан" близок к подписанию форварда "Ливерпуля"

Фото: твиттер Дивока Ориги/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги близок к переходу в "Милан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб практически договорился с футболистом об условиях личного контракта. Бельгиец достанется миланцам бесплатно, так как его контракт с "Ливерпулем" истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 27-летний Ориги провел за "Ливерпуль" 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Милан" намерен выкупить трансфер защитника "Ромы". | https://dailysports.net