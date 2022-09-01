"Милан" арендовал бельгийского таланта

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"Милан" арендовал бельгийского таланта

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о переходе бельгийского полузащитника "Вольфсбурга" Астера Вранкса.

Итальянский клуб арендовал футболиста за два миллиона евро до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 11 миллионов.

19-летний Вранкс выступал за "Вольфсбург" с 2021 года. Всего он провел за клуб 29 матчей и забил два гола. Сыграл три матча за молодежную сборную Бельгии.

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