Михайлович уволен из "Болоньи"
Фото: сайт "Болоньи"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Болоньи" на официальном сайте объявила об увольнении с поста главного тренера Синиши Михайловича.
Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. В пяти турах болонцы набрали всего три очка и занимают лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
53-летний Михайлович тренировал "Болонью"с 2019 года.
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