Михайлович уволен из "Болоньи"

Фото: сайт "Болоньи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Болоньи" на официальном сайте объявила об увольнении с поста главного тренера Синиши Михайловича.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. В пяти турах болонцы набрали всего три очка и занимают лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

53-летний Михайлович тренировал "Болонью"с 2019 года.

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