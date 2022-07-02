Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян стал игроком "Интера".

О трансфере звездного футболиста сообщила пресс-служба миланского клуба.

В "Интер" он перебрался на правах свободного агента после ухода из "Ромы".

По данным итальянской прессы, 33-летний футболист подписал с миланским клубом контракт до 2024 года с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.

В минувшем сезоне 33-летний Мхитарян провел за "Рому" 44 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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