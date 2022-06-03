Мхитарян согласился перейти в "Интер"

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Мхитарян согласился перейти в "Интер"

Фото: твиттер Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян принял решение перейти в "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, хавбек решил сменить клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что он подпишет контракт с миланским клубом до лета 2024 года. Мхитарян достанется "Интеру" бесплатно, так как его контракт с "Ромой" истекает в конце июня.

В завершившемся сезоне 33-летний Мхитарян провел за "Рому" 44 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.

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