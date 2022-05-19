Мхитарян может перейти в топ-клуб Серии А

Фото: твиттер Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к армянскому полузащитнику римской "Ромы" Генриху Мхитаряну, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По сведениям источника, на подписании хавбека настаивает лично главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги. Контракт Мхитаряна с "Ромой" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Лацио".

В нынешнем сезоне 33-летний Мхитарян провел за "Рому" 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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