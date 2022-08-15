Между Мбаппе и Неймаром произошел серьезный конфликт

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе попросил руководство клуба избавиться от форварда Неймара, сообщает журналист Ромэйн Молина в своем твиттере.

По сведениям источника, отношения между футболистами серьезно испортились. Окружение Мбаппе еще по окончании прошлого сезона требовало продать бразильца, но он пока остался в клубе. Что касается Неймара, то он недоволен тем, что Мбаппе является главным исполнителем пенальти в клубе.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел три матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Мбаппе один гол в одном матче.

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