Между Мбаппе и Неймаром произошел серьезный конфликт

Теги псжнеймаркилиан мбаппе

Между Мбаппе и Неймаром произошел серьезный конфликт

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе попросил руководство клуба избавиться от форварда Неймара, сообщает журналист Ромэйн Молина в своем твиттере.

По сведениям источника, отношения между футболистами серьезно испортились. Окружение Мбаппе еще по окончании прошлого сезона требовало продать бразильца, но он пока остался в клубе. Что касается Неймара, то он недоволен тем, что Мбаппе является главным исполнителем пенальти в клубе.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел три матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Мбаппе один гол в одном матче.

Не пропустите: ПСЖ отреагировал на интерес "Барселоны" к Месси. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Реала"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов