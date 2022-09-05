"Металлист" в меньшинстве победил "Александрию"

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"Металлист" в меньшинстве победил "Александрию"

Фото: твиттер "Александрии"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Украины "Металлист" на выезде обыграл "Александрию" со счетом 3:1.

Победу харьковскому клубу принесли голы Сергея Панасенко, Максима Прядуна и Александра Мизюка. У хозяев отличился Владислав Калитвинцев.

"Металлист", набрав 7 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Александрия" с 6 очками осталась на шестой позиции.

"Александрия" - "Металлист" - 1:3 (1:1)
Голы: Калитвинцев, 11 - 1:0, Панасенко, 21 - 1:1, Прядун, 64 - 1:2, Мизюк, 71 - 1:3

"Александрия": Билык, Бабогло, Калитвинцев, Третьяков (Кожушко, 31), Мирошниченко, Волошин (Авагимян 46), Белошевский, Демченко, Цуриков, Рыбалка (Дришлюк, 75), Кобзар (Костишин, 46 (Бондаренко, 79)).

"Металлист": Рыбка, Романюк, Порох, Мизюк, Каплиенко, Ралюченко, Панасенко, Танковский, Подлепенец (Кныш, 69), Коркишко, Прядун (Рязанцев, 82).

Удаление: Порох, 35

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