"Металлист" с хоккейным счетом победил "Ворсклу"

Фото: твиттер "Металлиста"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист" обыграл полтавскую "Ворсклу" со счетом 3:2.

Победу харьковчанам принесли дубль Максима Прядуна и гол Александра Каплиенко. В составе полтавчан отличились Даниил Кравчук и Марлисон.

"Металлист", набрав 13 очков, вышел на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" с 7 очками осталась на 10-й позиции.

"Металлист" – "Ворскла" - 3:2 (1:0)

Голы: Прядун, 44 - 1:0, Каплиенко, 49 - 2:0, Кравчук, 54 (автогол) - 2:1, Прядун, 57 - 3:1, Марлисон, 81 - 3:2

"Металлист": Костик – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк (Шопин, 83) – Чайковский – Картушов (Кныш, 76), Чидомере (Демченко, 46), Танковский (Панасенко, 88), Подлепенец – Прядун (Рязанцев, 83).

"Ворскла": Ризнык – Кравец, Чеснаков (Зайков, 79), Яворский (Марлисон, 65), Пердута – Скляр, А. Кравчук (Бацула, 65) – Сефери, Юрченко, Олейник (Тотре, 79) – Степанюк (Кулаковский, 79).

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