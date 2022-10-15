"Металлист" с хоккейным счетом победил "Ворсклу"
Фото: твиттер "Металлиста"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист" обыграл полтавскую "Ворсклу" со счетом 3:2.
Победу харьковчанам принесли дубль Максима Прядуна и гол Александра Каплиенко. В составе полтавчан отличились Даниил Кравчук и Марлисон.
"Металлист", набрав 13 очков, вышел на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" с 7 очками осталась на 10-й позиции.
"Металлист" – "Ворскла" - 3:2 (1:0)
Голы: Прядун, 44 - 1:0, Каплиенко, 49 - 2:0, Кравчук, 54 (автогол) - 2:1, Прядун, 57 - 3:1, Марлисон, 81 - 3:2
"Металлист": Костик – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк (Шопин, 83) – Чайковский – Картушов (Кныш, 76), Чидомере (Демченко, 46), Танковский (Панасенко, 88), Подлепенец – Прядун (Рязанцев, 83).
"Ворскла": Ризнык – Кравец, Чеснаков (Зайков, 79), Яворский (Марлисон, 65), Пердута – Скляр, А. Кравчук (Бацула, 65) – Сефери, Юрченко, Олейник (Тотре, 79) – Степанюк (Кулаковский, 79).
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|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
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|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
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