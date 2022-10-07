"Металлист" одержал гостевую победу в матче УПЛ

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"Металлист" одержал гостевую победу в матче УПЛ

Фото: твиттер "Металлиста"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Украины "Металлист" на выезде обыграл "Верес" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Максима Прядуна и Александра Каплиенко. У хозяев отличился Дмитрий Клец.

"Металлист", набрав 10 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Верес" с 10 очками остался на шестой позиции.

"Верес" - "Металлист" – 1:2 (0:1)
Голы: Прядун, 29 - 0:1, Каплиенко, 57 - 0:2, Клец, 79 (с пенальти) - 1:2

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