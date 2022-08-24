"Металлист" обыграл "Рух" в чемпионате Украины. Матч длился больше четырех часов
Фото: твиттер "Металлиста"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура украинской Премьер-лиги харьковский "Металлист" на выезде обыграл львовский "Рух" со счетом 2:1. Поединок длился более четырех часов, так как неоднократно прерывался из-за воздушной тревоги.
Победу харьковчанам принесли голы Евгения Подлепенца и Максима Прядуна. У львовян отличился Юрий Климчук.
"Рух" – "Металлист" - 1:2 (1:1)
Голы: Подлепенец, 37 - 0:1, Климчук, 41 - 1:1, Прядун, 66 - 1:2
"Рух": Панькив, Лях, Слесарь, Белый (Дидык, 83), Сыч, Сапуга, Довгий (Федорчук, 69), Рунич (Карабин, 77), Таллес (Притула, 77), Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 70), Климчук.
"Металлист": Рыбка, Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк, Ралюченко, Картушов, Панасенко (Прядун, 64), Танковский (Порох, 89), Подлепенец (Багачанский, 76), Коркишко.
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