Месси заменили во втором матче "ПСЖ" подряд

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Месси заменили во втором матче "ПСЖ" подряд

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форварда "ПСЖ" Лионеля Месси заменили во втором матче подряд.

Вчера 35-летний аргентинский форвард вышел в стартовом составе на матч 5-го тура Лиги 1 с "Тулузой" (3:0) и был заменен на 83-й минуте на Ашрафа Хакими.

На прошлой неделе Мессии был заменен на 87-й минуте матча с "Монако" (1:1). Тогда СМИ обратили внимание на то, что Футболист был удивлен такому решению тренера.

Не пропустите: Месси не попал в список претендентов на "Золотой мяч". | https://dailysports.net
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