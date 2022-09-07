Месси заменили в матче Лиги чемпионов впервые за 8 лет

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси был заменен в матче Лиги чемпионов впервые с 2014 года.

Вчера в игре с "Ювентусом" (2:1) аргентинец покинул поле на 84-й минуте.

Примечательно, что до этого события Месси отыграл 63 матча без замен.

Также стоит отметить, что Месси меняли и в двух последних матчах чемпионата Франции.

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