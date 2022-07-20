Месси забил первый гол за ПСЖ в межсезонье (видео)
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился голом в товарищеском матче с "Кавасаки Фронтале".
Форвард отличился на 32-й минуте ударом с правой ноги после передачи Ашрафа Хакими.
35-летний Месси в прошлом сезоне провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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