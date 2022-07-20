Месси забил первый гол за ПСЖ в межсезонье (видео)

Теги лионель мессипсж

Месси забил первый гол за ПСЖ в межсезонье (видео)

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился голом в товарищеском матче с "Кавасаки Фронтале".

Форвард отличился на 32-й минуте ударом с правой ноги после передачи Ашрафа Хакими.

35-летний Месси в прошлом сезоне провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ предложил "Манчестер Сити" суперобмен. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" купил лучшего защитника Серии А

"Ювентус" купил лучшего защитника Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов