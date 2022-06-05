Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен
Сборная Аргентины в товарищеском матче разгромила национальную команду Эстонии со счетом 5:0.
Все пять голов забил Лионель Месси.
Аргентина – Эстония - 5:0 (2:0)
Голы: Месси, 8 (с пенальти) - 1:0, Месси, 45 - 2:0, Месси, 47 - 3:0, Месси, 71 - 4:0, Месси, 76 - 5:0
Аргентина: Армани, Молина (Монтьель, 74), Песселья, Мартинес (Сенеси, 62), Акунья (Гонсалес, 73), Гомес, де Пауль (Паласиос, 62), Мак Аллистер (Фойт, 66), Корреа (Дибала, 62), Месси, Альварес.
Эстония: Игонен, Тенисте, Метс, Пюрг (Кууск, 63), Паскочий, Пикк (Калласте, 69), Кяйт (Синявский, 63), Миллер (Васильев, 63), Соометс, Зенев (Аньер, 46), Сорга (Кирсс, 83).
Не пропустите: Колумбия победила Саудовскую Аравию. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины
-
"Барселона" далека от договоренности по трансферу Рафиньи
-
Рабьо может вернуться в ПСЖ
-
Колумбия победила Саудовскую Аравию
-
Кимпембе высказался о своем будущем в ПСЖ
-
"Тоттенхэм" отказался подписывать Дибалу: названа причина
-
"Атлетико" нацелился на одного из лучших бомбардиров Ла Лиги
-
Определились 30 участников ЧМ-2022
-
Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022
-
Пьянич может перейти во французский топ-клуб
-
"Интер" может подписать хавбека "Челси"
-
Азар назвал свою цель на следующий сезон
-
Де Лигт может покинуть "Ювентус"
-
"Барселона" продаст Жуджлу в бельгийский топ-клуб
-
Винисиус едва не подрался со звездным партнером в расположении сборной Бразилии
-
Ван де Бек вернется в "Манчестер Юнайтед"
-
В "Баварии" высказались о будущем Левандовски
-
"Милан" намерен выкупить трансфер защитника "Ромы"
-
"Ливерпуль" отказался покупать таланта "Барселоны"
-
"Ювентус" хочет купить сына Симеоне: названа сумма трансфера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18