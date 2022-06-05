Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины

Теги аргентиналионель мессиэстония

Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Сборная Аргентины в товарищеском матче разгромила национальную команду Эстонии со счетом 5:0.

Все пять голов забил Лионель Месси.

Аргентина – Эстония - 5:0 (2:0)
Голы: Месси, 8 (с пенальти) - 1:0, Месси, 45 - 2:0, Месси, 47 - 3:0, Месси, 71 - 4:0, Месси, 76 - 5:0

Аргентина: Армани, Молина (Монтьель, 74), Песселья, Мартинес (Сенеси, 62), Акунья (Гонсалес, 73), Гомес, де Пауль (Паласиос, 62), Мак Аллистер (Фойт, 66), Корреа (Дибала, 62), Месси, Альварес.

Эстония: Игонен, Тенисте, Метс, Пюрг (Кууск, 63), Паскочий, Пикк (Калласте, 69), Кяйт (Синявский, 63), Миллер (Васильев, 63), Соометс, Зенев (Аньер, 46), Сорга (Кирсс, 83).

Не пропустите: Колумбия победила Саудовскую Аравию. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" далека от договоренности по трансферу Рафиньи

"Барселона" далека от договоренности по трансферу Рафиньи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов