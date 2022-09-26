Месси ярко высказался о Мбаппе

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Месси ярко высказался о Мбаппе

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением об одноклубнике форварде Килиане Мбаппе.

"Мбаппе является особенным футболистом. Это зверь, который очень хорош при игре один в один. Он классно врывается в свободные пространства, очень быстрый и много забивает. Килиан демонстрирует свой уровень уже несколько лет. Уверен, что в ближайшие годы он будет среди лучших", - приводит слова Месси TUDN.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ девять матчей и забил 10 голов.

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