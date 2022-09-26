Месси ярко высказался о Мбаппе
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением об одноклубнике форварде Килиане Мбаппе.
"Мбаппе является особенным футболистом. Это зверь, который очень хорош при игре один в один. Он классно врывается в свободные пространства, очень быстрый и много забивает. Килиан демонстрирует свой уровень уже несколько лет. Уверен, что в ближайшие годы он будет среди лучших", - приводит слова Месси TUDN.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ девять матчей и забил 10 голов.
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|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13