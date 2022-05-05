Месси ярко отреагировал на камбэк "Реала" в матче с "Ман Сити"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси остался очень удивлен камбэку мадридского "Реала" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3:1), сообщает Marca.

По сведениям источника, бывший нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро в прямом эфире прочитал сообщение от Месси, который написал: "Это что, шутка, что ли? Этого не может быть!"

Напомним, что "Реал" забил два гола на 90 и 90+1-й минутах и перевел матч в дополнительное время, в котором забил победный гол.

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