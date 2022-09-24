Месси высказался об изменениях по сравнению с прошлым сезоном

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси признал, что в этом сезоне он чувствует себя намного комфортнее во Франции.

По словам футболиста, до этого у него был "плохой период".

"Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя не так, как в прошлом году. Я знал, что так и будет. Я уже говорил это раньше. У меня был плохой период, я не мог найти себя.

В этом году все по-другому. Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре. Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие", – сказал нападающий парижского клуба.

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