Месси высказался о своем первом сезоне в ПСЖ

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Месси высказался о своем первом сезоне в ПСЖ

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси признал, что прошлый сезон в парижском клубе был для него неудачным.

"Предыдущий сезон был сложным для меня. Переход в ПСЖ стал серьезным изменением для меня, ведь я столько лет провел в "Барселоне", которая была моим домом. Раньше я никогда не менял команду и место жительства. Сейчас я лучше готов, адаптировался и с нетерпением ожидаю новые вызовы", - приводит слова Месси Olé.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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