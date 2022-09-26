Месси высказался о своем первом сезоне в ПСЖ
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси признал, что прошлый сезон в парижском клубе был для него неудачным.
"Предыдущий сезон был сложным для меня. Переход в ПСЖ стал серьезным изменением для меня, ведь я столько лет провел в "Барселоне", которая была моим домом. Раньше я никогда не менял команду и место жительства. Сейчас я лучше готов, адаптировался и с нетерпением ожидаю новые вызовы", - приводит слова Месси Olé.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|Монпелье
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|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
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|Нант
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|15
|Метц
|28
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|Дижон
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|28
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|28
|27
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|Амьен
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|28
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