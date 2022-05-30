Месси высказался о победе "Реала" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, который ранее играл за "Барселону", поделился мнением о победе "Реала" в Лиге чемпионов.

"Я очень хорошо знаю "Реал", так как всю жизнь находился рядом с ним. Наше поражение от них стало для нас ударом, учитывая то, как складывался матч. "Реалу" удалось забить гол из ничего и изменить ход матча. То же самое произошло в матчах с "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". "Реал" не был лучшей командой в турнире, но сумел всех обыграть", - приводит слова Месси TYC Sports.

Напомним, что "Реал" выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз и это является рекордом турнира.

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