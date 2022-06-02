Месси высказался о победе над Италией в Финалиссиме

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы в Финалиссиме над сборной Италии (3:0) заявил, что доволен игрой своей команды.

"Удивительная атмосфера на "Уэмбли" и отличная игра для того, чтобы выиграть Финалисимму", – написал Месси в социальной сети.

Отметим, что для Месси данный трофей стал вторым в составе сборной Аргентины. В прошлом году аргентинцы взяли Кубок Америки, где в финале обыграли Бразилию (1:0).

В 2014 году Месси вместе с Аргентиной вышел в финал чемпионата мира, но уступил.

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