Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборных

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси во вчерашнем товарищеском матче с Ямайкой (3:0) забил два гола.

Таким образом, аргентинец забил 89-й и 90-й голы за национальную команду. По результативности он вышел на 3-е место в истории среди лучших бомбардиров сборных. Эти мячи ему позволили обойти Мохтара Дахари из Малайзии (89).

Интересно, что всего Месси провел 164 игры за Аргентину.

Второе место в списке лучших бомбардиров занимает Али Даеи (Иран) – 109 мячей в 148 играх, а лидирует в рейтинге Криштиану Роналду (Португалия) – 117 голов в 189 играх.

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