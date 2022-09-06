Месси вынужден снести часть своего особняка на Ибице

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси столкнулся с проблемами с недвижимостью на Ибице.

Как сообщает Marca, дорогостоящий особняк площадью 16 000 квадратных метров, купленный за € 11 млн, не имел лицензию на строительство.

По данным издания, прошлые владельцы решили расширить дом без соответствующего разрешения.

Теперь же футболисту придется снести два помещения, которые не имеют необходимой лицензии.

В данный момент решением вопроса занимаются адвокаты футболиста.

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