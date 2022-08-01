Месси выиграл 41-й трофей в карьере. Больше только у одного игрока

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Англии Лионель Месси завоевал 41-й трофей в карьере.

Аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, 1 раз выиграл чемпионат Франции, 7 раз завоевал Кубок Испании, 8 раз - Суперкубок Испании, 4 раза - Лигу чемпионов, 3 раза - Суперкубок УЕФА, 3 раза - клубный чемпионат мира, 1 раз - Суперкубок Франции. Со сборной Аргентины Месси выиграл Кубок Америки, Олимпиаду, молодежный чемпионат мира и Финалиссиму.

Больше трофеев за карьеру завоевал только бразильский защитник Дани Алвес. По разным данным, у него от 42 до 46 титулов.

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