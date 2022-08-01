Месси выиграл 41-й трофей в карьере. Больше только у одного игрока
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Англии Лионель Месси завоевал 41-й трофей в карьере.
Аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, 1 раз выиграл чемпионат Франции, 7 раз завоевал Кубок Испании, 8 раз - Суперкубок Испании, 4 раза - Лигу чемпионов, 3 раза - Суперкубок УЕФА, 3 раза - клубный чемпионат мира, 1 раз - Суперкубок Франции. Со сборной Аргентины Месси выиграл Кубок Америки, Олимпиаду, молодежный чемпионат мира и Финалиссиму.
Больше трофеев за карьеру завоевал только бразильский защитник Дани Алвес. По разным данным, у него от 42 до 46 титулов.
Не пропустите: В "Барселоне" рассказали, когда может вернуться Месси. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Месси выиграл 41-й трофей в карьере. Больше только у одного игрока
-
Определился чемпион Европы в женском футболе
-
Главные новости дня: 31 июля
-
Анчелотти оценил летнее усиление "Барселоны"
-
"Ливерпуль" разгромно проиграл французскому клубу
-
"Манчестер Юнайтед" сделает суперпредложение де Йонгу
-
ПСЖ выиграл Суперкубок Франции. Месси и Неймар забили
-
"Ньюкасл" готов заплатить 50 млн евро за лидера "Лестера"
-
Дортмундская "Боруссия" может купить сына Симеоне
-
Умтити может перейти в топ-клуб Греции
-
Феерии "Спартака" и "Зенита", позор "Локомотива": результаты 3-го тура РПЛ
-
"Ростов" Карпина обыграл "Химки"
-
"Ювентус" может купить форварда "Аталанты"
-
"Удинезе" купил аргентинца из "Атлетико"
-
"Бавария" не будет покупать нападающего летом
-
"Милан" обыграл французский топ-клуб
-
Президент "Баварии" ответил на обвинения Левандовски
-
Хавбек "Барселоны" Пуч может перебраться в МЛС
-
Хави высказался о будущем де Йонга в "Барселоне"
-
"Манчестер Юнайтед" с Роналду не смог обыграть испанский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13