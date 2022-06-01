Месси выиграл 4-й трофей со сборной Аргентины

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Месси выиграл 4-й трофей со сборной Аргентины

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси выиграл свой четвертый трофей в составе сборной Аргентины.

В матче за Суперкубок мира (Финалиссима) Аргентина разгромила Италию со счетом 3:0.

Ранее Месси со сборной выиграл Кубок Америки, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

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