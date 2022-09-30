Месси вряд ли вернется в "Барселону": названы причины

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Вероятность возвращения форварда "ПСЖ" Лионеля Месси в "Барселону" крайне мала.

Как пишет Marca, для такого трансфера нужно решить сразу несколько проблем.

Дело в том, что у Месси нет контактов с руководством клуба. Также "Барселоне" придется долго убеждать Месси присоединиться к клубу.

По мнению аргентинца, президент "Барсы" Жоан Лапорта предал его, отменив соглашение по продлению контракта в последнюю минуту и вынудив его покинуть клуб.

Кроме того, для возвращения Лионеля потребуется, чтобы его покинули некоторые игроки и менеджеры, так как аргентинец не забыл об отношении некоторых людей к нему.

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