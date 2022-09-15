Месси установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов

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Месси установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отметился уникальными достижениями в Лиге чемпионов.

Вчера 35-летний футболист забил гол в матче с "Маккаби" (3:1) и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться забитыми голами в 18 сезонах Лиги чемпионов.

По этому показателю аргентинец обошел Карима Бензема, у которого в активе 17 результативных сезонов в ЛЧ, а также Криштиану Роналду - у него 16 сезонов.

Также Месси забил гол в ворота 39-й команды из 19-ти стран в рамках Лиги чемпионов, что также является рекордом. Прошлый рекордсмен Роналду забивал голы в ворота 38 клубов.

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