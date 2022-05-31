"Месси сейчас лучше, чем раньше". Тренер сборной Аргентины высказался о Лео

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о нынешнем уровне нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

"Сейчас у Месси больше опыта. Он очень умный парень. Лео добился большого прогресса с футбольной точки зрения. По моему мнению, сейчас он гораздо сильнее как игрок, чем раньше.

Раньше он впечатлял... Он пасовал кому хотел и делал с мячом все. Сейчас он гораздо лучше понимает игру. Взросление важно для каждого человека", - сказал аргентинский специалист.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Месси сыграл в 26 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 14 результативных передач.

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