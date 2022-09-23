Месси сделал шаг на пути к возвращению в "Барселону"

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Месси сделал шаг на пути к возвращению в "Барселону"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси сообщил президенту "Барселоны" Жоану Лапорте о своей готовности вернуться в клуб.

Как утверждает The Forbes, президент "Барсы" в последние месяцы контактировал с бывшим лидером команды и интересовался, может ли тот вернуться в будущем.

Также источник пишет, что Месси отказался обсуждать переход в настоящее время. 

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