Месси разозлил фанатов "Барселоны"

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Месси разозлил фанатов "Барселоны"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси привел в ярость фанатов "Барселоны" своей реакцией в соцсети.

Все дело в том, что бывший игрок каталонцев лайкнул пост нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, который посвящен матчу против "Барселоны" (3:3) в Лиге чемпионов.

По мнению фанатов "Барсы", таким образом Месси проявил неуважение к своему прошлому клубу. 

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