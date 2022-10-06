Месси рассказал, сыграет ли он на ЧМ-2026
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что он не будет играть на чемпионате мира 2026 года. По словам форварда, он сыграет на ЧМ-2022 в Катаре, но не более.
"Мой последний чемпионат мира будет в Катаре. Я принял решение", - приводит слова Месси журналист Себастьян Виньоло в своем твиттере.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 13 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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