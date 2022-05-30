Месси рассказал, как на него повлиял коронавирус

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, что на него довольно сильно повлияло заболевание коронавирусом.

"Я сказал, что начну новый год с заряженными батарейками, но затем заразился коронавирусом, который сильно повлиял на меня. У меня были типовые симптомы: сильный кашель, лихорадка, боль в горле. Это имело свои последствия. Я совсем не мог тренироваться. Полтора месяца мне удавалось даже бегать, так как у меня были поражены легкие. Я вернулся к тренировкам раньше, чем разрешали врачи. От этого стало еще хуже", - приводит слова Месси Tyc Sports.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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