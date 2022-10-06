Месси рассказал, что будет делать после завершения карьеры

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Месси рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, чем он планирует заниматься после завершения карьеры.

"Я не планирую становиться тренером, но в свое время Зидан говорил то же самое. А затем он стал тренером и трижды выиграл Лигу чемпионов. Мне нравится работа спортивного директора, я мог бы заниматься построением состава команды, но пока не уверен", - приводит слова Месси infobae.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 13 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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