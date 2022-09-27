Месси рассказал, чего ожидает от Аргентины на ЧМ-2022

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Месси рассказал, чего ожидает от Аргентины на ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, чего ожидает от грядущего чемпионата мира в Катаре.

По словам звездного футболиста, Аргентина готова к встрече с любым соперником.

"Мы четко знаем, что от нас требуется в конкретном матче, тренерский штаб качественно готовит нас к играм. После побед команда выглядит лучше, она раскрепощается. Сейчас мы лучше знаем друг друга, потому что давно играем вместе.

Наша цель – двигаться в том же направлении и выступить как можно лучше на чемпионате мира. Мы знаем, что ЧМ – сложный турнир, малейшие детали могут выбить тебя из турнира. Но наша сборная готова соперничать и бороться с любым оппонентом", – сказал Лео.

Напомним, что сейчас сборная Аргентины имеет беспроигрышную серию в 34 матча.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

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