Месси рассказал, чего ожидает от Аргентины на ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, чего ожидает от грядущего чемпионата мира в Катаре.
По словам звездного футболиста, Аргентина готова к встрече с любым соперником.
"Мы четко знаем, что от нас требуется в конкретном матче, тренерский штаб качественно готовит нас к играм. После побед команда выглядит лучше, она раскрепощается. Сейчас мы лучше знаем друг друга, потому что давно играем вместе.
Наша цель – двигаться в том же направлении и выступить как можно лучше на чемпионате мира. Мы знаем, что ЧМ – сложный турнир, малейшие детали могут выбить тебя из турнира. Но наша сборная готова соперничать и бороться с любым оппонентом", – сказал Лео.
Напомним, что сейчас сборная Аргентины имеет беспроигрышную серию в 34 матча.
Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.
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